نانسي عجرم تغني "حبك سفاح" ومرام علي ترقص على أنغامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة السورية مرام علي، وهي ترقص مع النجمة نانسي عجرم في حفلها الأخير.

وظهرت بالفيديو ترقص مع نانسي عجرم على أنغام أغنية "حبك سفاح" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم تستعد لطرح أحدث أغانيها في الصيف بالتعاون مع الملحن محمد رحيم.

مرام علي عُرض لها في 2023 الجزء الثاني من مسلسل الجار للجار، إخراج محمد عبدالعزيز، بطولة بيومي فؤاد، شيماء سيف، جيسي عبدو، كما شاركت في بطولة مسلسل الخائن مع سلافة معمار وقيس شيخ نجيب، إخراج إندر إيمير.

اقرأ أيضا:

ماغي بوغصن: استلهمت شخصيتي في "ع أمل" من رضوى الشربيني

بعد إصابتها بالسرطان.. مي كساب تدعم كندة علوش