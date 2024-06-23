بينهم درة ونبيل الحلفاوي.. نجوم الفن يدعمون كندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

دعم عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة السورية كندة علوش بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "بودكاست"، المعروض عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب".

ومن بين النجوم الذين وجهوا رسائل الدعم لـ كندة..

نبيل الحلفاوي

دعم الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الخاص بموقع "X" كندة، وكتب: "ألف سلامة يا ست الكل شدة وتعدي وترجعي أجمل وأقوى، في انتظار تألقك لما تنوري الشاشة بطلتك الحلوة إن شاء الله".

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور صورة لكندة علوش، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً، اللهم اشف مرضانا إنك على كل شيء قدير، ربنا يخليكي لجوزك وولادك وعائلتك وجمهورك ولينا يا أجمل كندة، بحبك أوي".

مي كساب

دعمت الفنانة مي كساب النجمة كندة علوش وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "ربنا يتم شفاكي على خير، ويخليكي لأولادك وجوزك وكل إللي بيحبوكي، ودايمًا سند وظهر لبعض يا ولاد الأصول".

منى زكي

علقت الفنانة منى زكي، على منشور النجمة كندة علوش، وكتبت: "المحاربة، القوية، الرائعة، ربنا يحفظكوا كلكو ويبعد أي حاجة وحشة عنكو".

كارمن لبس

كتبت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، دعمًا للنجمة كندة علوش: "حبيبة قلبي الحلوة الراقية، إن شاء الله رح تكوني بخير، الله يقويكي بحبك".

درة

دعمت الفنانة درة صديقتها كندة علوش من خلال حسابها الرسمي بموقع "X" وكتبت: "حبيبة قلبي ألف سلامة عليكي شدة وبتزول، ربنا يحفظك ويحميكي لعائلتك يارب دايمًا".

يذكر أن أخر أعمال كندة علوش كان فيلم نزوح الذي عُرض على منصة شاهد، بطولة سامر المصري، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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