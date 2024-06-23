بعد نفاد التذاكر.. مدحت صالح يوجه رسالة لجمهور الحفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلن المطرب مدحت صالح، نفاد تذاكر حفله المقرر إقامته في المسرح الكبير بدار الأوبرا، مساء السبت المقبل الموافق 29 يونيو.

المطرب مدحت صالح، نشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، وكتب: "حفل 29 يونيو بالمسرح الكبير كامل العدد أشوفكم على خير.. بحبكو".

ويقدم المطرب مدحت صالح في الحفل باقة من أشهر أغانيه بمصاحبة أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة عازف البيانو الفنان عمرو سليم.

أسعار تذاكر الحفل، تراوحت بين: 750، و1000، و1500، و2000 جنيه.

المطرب مدحت صالح، أحيا يوم 12 يونيو، حفلا أقيم ضمن سلسلة حفلات "صوت السينما"، بمشاركة المطربة ريهام عبدالحكيم، في متحف الحضارة المصرية.

وقدم المطرب مدحت صالح، والمطربة ريهام عبدالحكيم، باقة من أشهر أغاني الأفلام، بتوزيع أوركسترالي، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي، وتولى إعادة توزيع الأغاني المؤلف الموسيقي أحمد الموجي.