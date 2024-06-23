صلاح الجهيني لـ"الخليج 365" عن جرأة "ولاد رزق3": جزء من شخصيات الفيلم وطبيعتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المؤلف والسيناريست صلاح الجهيني، إن الجزئين الأول والثاني من فيلم "ولاد رزق" اتسما بوجود جرأة كبيرة، وهي نفس الجرأة المستمرة مع الجزء الثالث من العمل الذي تم طرحه في دور العرض السينمائي بالتزامن مع موسم عيد الأضحى السينمائي.

وتابع الجهيني في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365" ردًا على وجود جُرأة كبيرة في الجزء الثالث على مستوى الألفاظ المستخدمة في الحوار: "الجزء الأول كان فيه جرأة كبيرة والتاني ومكملين بنفس الجرأة لإنها جزء من الشخصيات وطبيعتهم وشكلهم، يمكن لو الجرأة دي مكانتش موجودة، الناس تحس إن فيه حاجة اتغيرت في الفيلم".

ويحقق "ولاد رزق – القاضية" نجاحا جماهيريا كبيرا، ويتربع على عرش قائمة الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائي. الفيلم تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، أحمد الرافعي، سيد رجب، علي صبحي، نسرين أمين، أسماء جلال، ومجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم الذين ظهروا كضيوف شرف، بينهم: كريم عبدالعزيز وأحمد فهمي، ومن إنتاج Raw Entertainment، Film Square، G Creations، Synergy Films، وتوزيع كل من Orient Films، .Boulevard Studios

جدير بالذكر أن الفيلم تم دعمه من موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، والتي يتولى رئاستها المستشار تركي آل الشيخ.