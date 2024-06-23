فن ومشاهير

شاهد أناقة خالد سليم فى أحدث جلسة تصوير

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القاهرة - سامية سيد - كتب : مصطفى القصبي

الأحد، 23 يونيو 2024 04:22 م

ظهر النجم خالد سليم بإطلالة أنيقية ولوك جديد أكثر جاذبية، ونشر صور منها على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك نالت اعجاب محبيه.

وكان آخر اعمال الفنان خالد سليم مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج لأحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فى إطار اجتماعي .

مسلسل "حكايات الماميز" معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في اطار اجتماعى لايت.

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خالد سليم فى جلسة تصوير
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خالد سليم فى أحدث جلسة تصوير
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خالد سليم فى جلسة تصوير

 


 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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