شكرا لقرائتكم خبر عن مرام على.. تعرف على الفنانة التي رقصت مع نانسى عجرم فى حفلها بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل البعض عن الفنانة السورية مرام على، التي اشعلت حفل نانسى عجرم في تركيا، ورقصت معها وتصدرت التريند بعد فيديو الرقص، مرام على ولدت في محافظة دمشق في شهر فبراير عام 1992، وبدأت مسيرتها المهنية عام 2011، واكتشفها المخرج نجدة أنزور، وقدمت أول مسلسل شيفون.

ولها العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل عروس بيروت بأجزائه الثلاثة ومسلسل الخائن ومسلسل عنبر 6 الجزء الثاني، والجار للجار 2 واعترافات فاشونيستا، وشوق وحكم الهوى وكوما والندم ومدرسة الحب وذهاب وعودة.

مرام علي تشعل حفل نانسى عجرم في تركيا برقصها على أغنية حبك سفاح

أحيت النجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا يوم 21 يونيو الشهر الحالى في إسطنبول بتركيا، وغنت نانسى أغانيها المحببة لجمهورها، ولكن الفنانة السورية مرام علي أشعلت الحفل برقصها أمام المسرح مع نانسى على أغنية "حبك سفاح" وسط تصفيق الحضور.

مرام علي تتصدر تريند جوجل

وبعد الحفل تصدر اسم مرام علي تريند جوجل، وتفاعل رواد السوشيال ميديا بكثره مع الفيديو، كما نشرت مرام علي صورة لها مع نانسى عجرم من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة :" وتمضى الأيام".



مرام على ونانسى عجرم



مرام على



الفنانة مرام على