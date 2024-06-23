شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد بعد حفله كامل العدد بمهرجان موازين: جمهور المغرب عزيز على قلبي والان مع تفاصيل الخبر

أعرب النجم أحمد سعد، فى تصريحات لـ الخليج 365، عن سعادته بالحفل الذى أحياة أمس في مهرجان موازين بالمغرب، قائلا، "الحمد لله الحفل رفع شعار كامل العدد، ومبسوط بالغناء في مهرجان كبير بحجم موازين، وتشرفت بلقاء الجمهور المغربى الذى حرص على التواجد منذ بداية الحفل، وأحبه كثيرا وعزيز على قلبي".

وشهد الحفل حضورا ضخما من الجمهور، وأشعل أحمد سعد الحفل بأغنياته، ومنها: سيرينا يا دنيا وعليكي عيون، ورفع خلال الحفل علم المغرب .



حفل أحمد سعد



حفل الفنان احمد سعد فى موازين



حفل المطرب أحمد سعد فى موازين



حفل سعد فى المغرب



حفل سعد فى موازين



حفل احمد سعد فى مهرجان موازين بالمغرب



حفل احمد سعد فى مهرجان موازين



حفل احمد سعد فى موازين بالمغرب



حفل احمد سعد فى موازين



حفل أحمد سعد مهرجان موازين

مسارح مهرجان موازين الدولى استعدت لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلا للموسيقى العالمية التى يغنى عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذى يغنى أهم نجوم الغناء فى الوطن العربى.



واختتم مؤخرا النجم أحمد سعد حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تألقه فى حفله الأول فى ولاية نيوجيرسى بأمريكا الذى جمعه بالنجمة إليسا، وحفله الثانى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، وحفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع في سان فرانسيسكو.



وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.