عرض "انتحار معلن" Sold out في ثلاث ليالي بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

حقق العرض المسرحي المصري "انتحار معلن" للمخرج مازن الغرباوي نجاحا جماهيريا كبيرا خلال عرضه ثلاث ليال بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح بالصين، فقد عرض علي مدار يومين وفي يوم منهم عرض مرتين نظرا للإقبال الجماهيري من قبل الجمهور الصيني

مهرجان آرانيا الدولي للمسرح في بكين، يستمر خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو في مدينة آرانيا بالصين، ويشارك بالمهرجان حوالي 29 مسرحية من حوالي 17 دولة، ولأول مرة سيتم دعوة تسعة مديرين فنيين من مهرجانات مسرحية لثماني دول، هي: فرنسا والنمسا واليابان وأستراليا واليونان ومصر وبولندا وكولومبيا - لإحضار أعمالهم إلى الصين، ويقدم عرض "انتحار معلن " للجمهور الصيني للمرة الأولى، ضمن فئة العروض المميزة.

مهرجان آرانيا الدولي للمسرح في بكين بالصين افتتح دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية "أزهار" للكاتب جين يوتشنج، وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو

كما يستضيف المهرجان رؤساء مهرجانات مسرحية دولية يقدمون عروضا مسرحية منها رئيس مهرجان أفينيون في فرنسا، ومهرجان ملبورن فرينج في أستراليا، ومهرجان المسرح العالمي في شيزوكا في اليابان، ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح للشباب في مصر، متمثلا في الفنان والمخرج مازن الغرباوي مؤسس ورئيس المهرجان والدكتورة إنجي البستاوي مدير عام المهرجان.

عرض "انتحار معلن" تأليف د. سامي الجمعان، وإخراج الفنان مازن الغرباوي، وانتاج رابطة الانتاج المسرحي العربي المشترك ATPA ، وعبر مخرج العرض عن خالص الشكر والتقدير لإدارة المهرجان ولسعادة السفير عاصم حنفي سفير جمهورية مصر العربية بجمهورية الصين الشعبية علي حسن الاستقبال والدعم