أيتن عامر تثير جدلا برسالة غامضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أثارت الفنانة أيتن عامر الجدل بين جمهورها ومتابعي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، برسالة غامضة وجهتها لمجهول.

وكتبت أيتن "رسالة إلى إحداهن.. مش لازم تدخلي في خناقات، علشان تتشافي وتتعرفي".

وردت أيتن على تعليقات الجمهور الذي تفاعل مع منشورها، إذ طلب منها أحد متابعيها ألا تستخدم أسلوب التلقيح، لترد هي "بحبه"، وكتب آخر "فيه عركة قوية هتحصل بعد ساعات" وعلقت أيتن "لأ أنا هتسلى عليها"، وكتب ثالث "تقصدي شيرين!! بس هي مش محتاجة تتشاف هي صوت مصر الأول بلا منازع بصرف النظر عن مشاكلها الشخصية"، وكان ردها "لأ دي حبيبتي.. ربنا معاها".

جدير بالذكر أن أحدث ظهور للفنانة أيتن عامر كان في السعودية أثناء حضورها العرض الخاص للجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق - القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان.

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