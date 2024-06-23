تركي آل الشيخ يعلن موعد عرض مسرحية "ميوزيكال سكوول" لمحمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن موعد عرض مسرحية "ميوزيكال سكوول" للنجم محمد هنيدي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "المسرحية الكوميدية (ميوزيكال سكوول) من بطولة الفنان محمد هنيدي على مسرح بكر الشدّي ضمن مسرحيات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، من 20 يوليو إلى 24 يوليو".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن استضافة "البوليفارد" في العاصمة السعودية الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.