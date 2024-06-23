ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. ماجد المهندس يحيى حفلًا غنائيًا يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق موسم حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض.

ونشر "تركي آل الشيخ"، بوستر أولى الحفلات التي تقام ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي يحيها المطرب ماجد المهندس على مسرح محمد عبده أرينا.

وكتب ""آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنتظركم ليلة طربية ممتعة مع المطرب ماجد المهندس على مسرح محمد عبده أرينا يوم 5 يوليو، ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".

كما تقام أمسية موسيقية تجمع الفنانة أميمة طالب والفنان فهد الكبيسي و راشد الفارس يوم 29 يوليو على مسرح محمد عبده أرينا.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

اقرأ أيضا..

صلاح عبدالله يكشف كواليس تصوير مشاهده في "عصابة الماكس" بالقصير

إيرادات السبت.. "ولاد رزق 3" في الصدارة و"أهل الكهف" بالمركز الأخير