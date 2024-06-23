نبيل شعيل يحيى حفلًا غنائيًا أغسطس المقبل برعاية هيئة الترفيه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق موسم حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض.

ونشر "تركي آل الشيخ"، بوستر ثاني الحفلات التي تقام ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية والتي يحيها المطرب نبيل شعيل على مسرح محمد عبده أرينا.

وكتب ""آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تنتظركم ليلة طربية ممتعة مع المطرب نبيل شعيل وفرقة ميامي على مسرح محمد عبده أرينا يوم 6 أغسطس، ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".

كما تقام أمسية موسيقية تجمع الفنانة أميمة طالب والفنان فهد الكبيسي و راشد الفارس يوم 29 يوليو على مسرح محمد عبده أرينا.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن استضافة "البوليفارد" في العاصمة السعودية الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.

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