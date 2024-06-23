بالصور.. أحمد سعد يتألق بحفل جماهيري ضخم في مهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا النجم أحمد سعد حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب، وشهد حضورا ضخما من الجمهور المغربي وعدد من الجاليات العربية، الذين حرصوا على التواجد قبل الحفل بساعات

وأشعل أحمد سعد الحفل بباقة من أشهر أغانيه، ومنها: "سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، وسع وسع" وغيرها من الأغاني الذي تفاعل معها جمهوره، ورفع سعد خلال الحفل علم المغرب.

وأعرب النجم أحمد سعد عن سعادته بالحفل الذي أحياه أمس في مهرجان موازين بالمغرب، مضيفا: الحمد لله الحفل رفع شعار كامل العدد، ومبسوط بالغناء في مهرجان كبير بحجم موازين، وتشرفت بلقاء الجمهور المغربي الذي حرص على التواجد منذ بداية الحفل، وأحبه كثيرا وهو جمهور عزيز على قلبي.

مسارح مهرجان موازين الدولي استعدت لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 مسارح كبرى وهي السويسي، والنهضة وأبي رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هي: شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح