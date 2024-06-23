وليد توفيق يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي أغسطس المقبل



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يستعد النجم اللبناني وليد توفيق، لإحياء حفلاً غنائياً كبيراً يوم 16 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، إذ يتم التحضير للحفل مبكراً حتى يكون من أضخم حفلات الصيف لهذا العام.

ومن المقرر أن يغني وليد توفيق مجموعة كبيرة من الأغاني التي عشقها جمهوره ومنها "إنزل يا جميل وتيجي نقسم القمر ومحلا هالسمرة وعلى كوبري ٦ أكتوبر"، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى جديده أغنية "أصحاب السعادة" وأغنية "ببعت السلام" التي تصدرت التريند في العديد من الدول العربية بعد طرحها.

وتتولى شركة شو ميديا برودكشن (لبنان) محمود الشيخ ووليد يزبك تنظيم حفل وليد توفيق في الساحل الشمالي، كما تتولى حاليا إدارة العديد من أعمال النجم اللبناني.

جدير بالذكر أن وليد توفيق يعد "ملك المسرح" بلا منازع ولديه القدرة على خطف الأضواء بما يملكه من قيمة فنية كبيرة، وطرح مؤخرا فيديو كليب ببعت السلام على مختلف المنصات العالمية.