بعد إصابتها بالسرطان.. ميرهان حسين تدعم كندة علوش والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة ميرهان حسين على دعم الفنانة كندة علوش، بعدما كشفت الأخيرة عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

ونشرت "ميرهان" صورة لـ كندة علوش، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وكتبت: شفاكي الله وعافاكي شفاءا تاماً لا يغادر سقما عاجلا غير آجل آمين يارب يا شافي يا معافي".

وردت عليها كندة علوش، وعلقت: "آمين يا حبيبتي.. متشكرة أوي".

وكشفت كندة علوش خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي وقالت: "لسه بتلقى العلاج لسه مخلصة العلاج الإشعاعي، 6 أشهر من العلاج الكيماوي بعد العملية الورم اللي كان عندي تطلب كل ده، وجود 9 أورام خبيثة بعد ولادة ابني بـ 9 أشهر، كان بقاله فترة ولما عرفت بعد أقل من أسبوع، كنت باخد أول جلسة كيماوي".

يذكر أن أخر أعمال كندة علوش، كان فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة شاهد، بطولة سامر المصري، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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