برعاية تركي آل الشيخ.. أمسية موسيقية تجمع هؤلاء النجوم الشهر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أمسية موسيقية تجمع بين عدد من النجوم الشهر المقبل

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أمسية موسيقية تجمع الفنانة أميمة طالب والفنان فهد الكبيسي وراشد الفارس يوم 29 يوليو على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض"

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن استضافة "البوليفارد" في العاصمة السعودية الرياض لكأس العالم للرياضات الإلكترونية بجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.