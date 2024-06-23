ماجد المهندس يلتقي بمحبيه على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم ماجد المهندس لإحياء حفلا غنائيا على مسرح محمد عبده أرينا بالرياض يوم ٥ يوليو المقبل، ضمن احتفالات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ليلة طربية تنتظركم مع الفنان ماجد المهندس على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض .. يوم 5 يوليو".

ماجد المهندس

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس

وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كليب الفنان ماجد المهندس، الذي يحمل اسم البضاعة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

وبعد ساعات من طرح كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، حقق 122 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

كليب البضاعة لـ ماجد المهندس، هو باكورة أغاني الميني ألبوم الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وهو من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع موسيقي سيروس.

ماجد المهندس

ميني ألبوم البضاعة لـ ماجد المهندس

ويستعد ماجد المهندس، لطرح ميني ألبوم جديد له من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ضمن موسم الصيف.

ويتعاون ماجد المهندس في ألبومه الجديد مع الملحن أحمد الهرمي والشاعران أحمد علوي وابراهيم بن سواد، فيما قام «المهندس» بتصوير أغاني الألبوم مع المخرجين بسام ترك وفادي حداد.