شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق يُحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النجم اللبناني وليد توفيق، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 16 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، إذ يتم التحضير للحفل مبكراً حتى يكون من أضخم حفلات الصيف لهذا العام.

ومن المقرر أن يغني وليد توفيق مجموعة كبيرة من الأغاني التي عشقها جمهوره ومنها "انزل يا جميل وتيجي نقسم القمر ومحلا هالسمرة وعلى كوبري 6 أكتوبر" وغيرها الكثير، بالإضافة إلى أغنية "أصحاب السعادة" وأغنية "ببعت السلام" التي تصدرت التريند في العديد من الدول العربية بعد طرحها.

جدير بالذكر أن وليد توفيق يعد "ملك المسرح" بلا منازع ولديه القدرة على خطف الأضواء، بما يملكه من قيمة فنية كبيرة، وطرح مؤخرا فيديو كليب ببعت السلام على مختلف المنصات العالمية.