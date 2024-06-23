شكرا لقرائتكم خبر عن "حد سكة" ديو يجمع طارق الشيخ ووسام هلال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان وسام هلال من تصوير أغنية "حد سكة" التي تجمعه لأول مرة مع الفنان طارق الشيخ، والمقرر ظهورها بشكل فيديو كليب مصور مساء الجمعة المقبل.

ويخوض نجم الأغنية الشعبية طارق الشيخ مغامرة الموسيقى الإلكترونية والهاوس "EDM" لأول مرة خلال الأغنية التي يمزج فيها وسام هلال بين خبرة مسيرته الموسيقية كدي جي وموزع موسيقى إلكترونيك وبين قوة صوت وحضور طارق الشيخ في مزيج شعبي إلكتروني، والأغنية من كلمات إبراهيم محمد وألحان إسلام عاطف.



وسام هلال



حد سكة

وسام هلال وطارق الشيخ يطلقان أغنية حد سكة



وسام هلال وطارق الشيخ يطلقان أغنية حد سكة



وسام هلال وطارق الشيخ يطلقان أغنية حد سكة



وسام هلال وطارق الشيخ يطلقان أغنية حد سكة