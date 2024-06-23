أمسية استثنائية.. تركي آل الشيخ يعلن عن حفل تامر حسني بالرياض في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق موسم حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض.

ونشر "تركي آل الشيخ"، بوستر حفل غنائي جديد للمطرب تاني حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أمسية استثنائية مع الفنان تامر حسني على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، يوم 8 أغسطس".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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