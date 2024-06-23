فن ومشاهير

برعاية تركي آل الشيخ.. محمد حماقي يستعد لإحياء حفل غنائي في الرياض أغسطس المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية ، عن انطلاق موسم حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض.

ونشر "تركي آل الشيخ"، بوستر حفل غنائي جديد للمطرب محمد حماقي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "ليلة موسيقية طربية مع المغني الكبير محمد حماقي بتاريخ 22 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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