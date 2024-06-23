ليلة موسيقية.. تركي آل الشيخ يكشف موعد حفل أحلام ونوال الكويتية بالرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن انطلاق موسم حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في مدينة الرياض.

ونشر "تركي آل الشيخ"، بوستر حفل غنائي جديد للمطربتين أحلام ونوال الكويتية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "ليلة موسيقية بانتظاركم مع الفنانة أحلام ونوال الكويتية يوم 12 أغسطس على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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