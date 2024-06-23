ليلة طربية لا تنسى.. تركي آل الشيخ يروج لحفل نانسي عجرم بالرياض أغسطس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحفل المطربة نانسي عجرم والفنان عايض لذي من المقرر أن إقامته في الرياض يوم 15 أغسطس المقبل .

ونشر تركي آل الشيخ، بوستر الحفل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": وعلق: "ليلة طربية لا تنسى مع الفنانة نانسي عجرم وعايض على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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