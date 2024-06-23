برعاية تركي آل الشيخ.. أحمد سعد وأصالة يجتمعان في حفل غنائي بالرياض يوليو المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إقامة حفل غنائي ضخم يجمع المطرب أحمد سعد والمطربة أصالة في يوليو المقبل.

وكتب "تركي آل الشيخ"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حفلة موسيقية تجمع أيقونة الشرق الفنانة أصالة مع الفنان أحمد سعد على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض، يوم 21 يوليو المقبل".

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أعلن إقامة عدد من الفعاليات الترفيهية بالتزامن مع إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية بالمملكة، والتي تشمل 6 مسرحيات، والعديد من الحفلات الغنائية.

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