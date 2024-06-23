بلقيس تحيي حفلاً غنائياً بمهرجان موازين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تشارك الفنانة بلقيس فتحي في مهرجان موازين الغنائي وهي المشاركة التي تعتبرها بلقيس محطة أساسية في مشوارها الغنائي

وتقدم بلقيس لأول مرة أغنيتين لنجمين كبار من نجوم المغرب وهما: عيشي يا بلادي عيشي لمحمود الادريسي، وهزوا بنا الأعلام ل الحجة الحمداوية

ووصفت بلقيس مهرجان موازين أنه محطة أساسية في مسيرة أي فنان عربي وعالمي نظرا لمكانته الكبيرة وسط المهرجانات الكبرى على مستوى العالم

وعلى هامش حفلها الغنائي أدلت بلقيس بتصريحات صحفية وقالت إنها غنت بكل اللهجات العربية، واللهجة المغربية البعض يراها صعبة لكنها أتقنتها بسهولة لأكثر من سبب، وهو أن حب الموسيقى والثقافة جعلوها ترتبط بالشعب المغربي بجانب وجود عدد من أصدقاء مغاربة

وقالت بلقيس إنها فنانة عربية، فهي ترى نفسها يمنية إماراتية مغربية لبنانية خليجية وتفتخر بعروبتها

ونفت بلقيس فكرة رفضها خوض التمثيل وأنها تنتظر عملاً يليق بها وشخصية تجعل الناس تقول أنها عملت قفزة في مسيرتها الفنية، وليس لمجرد التواجد فقط

يذكر أن مشاركة بلقيس في مهرجان موازين هي المشاركة الأولى لها في دورته الـ 19، عقب توقف دام لـ4 سنوات، وذلك يوم الجمعة 21 يونيو، ويستمر المهرجان حتى 29 من نفس الشهر، في العاصمة المغربية الرباط.