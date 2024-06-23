محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته: "ربنا يخليكي لينا ودايما منورانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمد محمود عبدالعزيز بعيد ميلاد والدته في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.

ونشر "محمد عبدالعزيز"، صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "النهارده موعدنا مع تاريخ جديد و تاريخ خاص ٢٣ يونيو عيد ميلاد أمي، كل سنة وحضرتك طيبة وبخير وفي أحسن حال ربنا يخليكي لينا ودايماً منورانا إن شاء الله".

وأضاف: "هنا يحضرني سؤال (العائلة كلها محتلة شهر يونيو أبويا ٤ وأخويا ١٤ وأمي ٢٣، ليه سايبني أنا في أغسطس لوحدي؟، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

وشارك محمد محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض في دراما رمضان 2024، رفقة العديد النجوم والفنانين، أبرزهم: خالد النبوي، محمود حافظ، هاجر السراج، نور النبوي، مايان السيد، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي.

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