شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن المقدم شوقى فى "بطل من ورق".. اشتهر بدور الضابط وشارك مع السندريلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما اشتهر عدد كبير من الفنانين بوجوههم في مشاهد أو أعمال معينة بعينها، وذلك دون معرفة أسمائهم أو حكاياتهم؛ بسبب اقتصار شهرتهم على أدوار بعينها، وهو ما نبرزه خلال السطور التالية، حينما نتعرض لأحد تلك الأسماء الذى اشتهر بدور المقدم شوقى في فيلم بطل من ورق.



نتحدث عن الفنان محسن الصفتى الذى اشتهر في فيلم بطل من ورق مع الفنان ممدوح عبد العليم بدور المقدم شوقى الذراع اليمني للفنان صلاح قابيل ضابط الشرطة الذى يحاول فك ألغاز الجريمة الذى يرتكبها شخص مجنون سرق سيناريو وينفذ كل العمليات المكتوبة فيه بالحرف.



وخلال الأحداث يظهر المقدم شوقى في غالبية المشاهد ليشتهر بهدوئه ومحاولته الوصول إلى مرتكب الجرائم، لينحصر في وجه المشاهدين بهذا الدور دون التطرق لمعلومات عنه مثلما نبرز في السطور التالية.



الفنان محسن الصفتى

الفنان محسن الصفتى اشتهر بأعمال عديدة في الثمانينات على وجه التحديد إلا أن اللافت للنظر أنه بخلاف دور المقدم شوقى لعب دور ضابط في أكثر من عمل آخر، فلعب دور الرائد محمود عمار بفيلم حكايات الغريب الذى عاني من فقد قدميه عقب مشاركته في حرب أكتوبر، في حين قدم دور ضابط مباحث بفيلم ثمن الغربة.



المقدم شوقى فى فيلم بطل من ورق



أما فيلم على باب الوزير مع الزعيم عادل إمام فقد فيه دور ضابط مباحث مرة أخرى أيضاً يحمل اسم فايز، إلا أن كثيرين لا يعلمون أن الممثل الذى اشتهر بوجه الضابط في أكثر من فيلم بالسينما المصرية شهدت بداياته مشاركته بفيلم صغيرة على الحب مع الفنانة سعاد حسنى، عبر دور راقص خلال أحد الاستعراضات الفنية التي ميزت الفيلم، والتي قدمت بطولته الفنانة سعاد حسنى والفنان رشدي أباظة.