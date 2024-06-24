جميلة عوض بدون مكياج ومحمد فراج برفقة زوجته.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

ظهرت الفنانة بسمة بوسيل بمكياج صاخب، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اليوم كان لدي فريق الأحلام المغربي".

محمد فراج

شارك الفنان محمد فراج صورة جديدة له، وظهر برفقة زوجته الفنانة بسنت شوقي، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي عمرو دياب صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

جميلة عوض

ظهرت الفنانة جميلة عوض بدون مكياج، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس صورة جديدة له، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وعلقت: "الحمد لله، صباح سعيد".

كارول سماحة

شاركت الفنانة كارول سماحة متابعيها صورًا لها من حفلها بـ مهرجان موازين، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جمبسوت باللون الأزرق.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها، صورة لها برفقة أصدقها وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة".

أمينة خليل

ظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة انيقة، ارتدت خلالها فستان باللون الأبيض، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

تارا عماد

نشرت الفنانة تارا عماد صورة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصورة على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

نور إيهاب

شاركت الفنانة نور إيهاب متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.