أحمد حلمي بعد عودته للمسرح بـ "ميمو": "كنت خايف ومرعوب من مواجهة الجمهور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد حلمي، كواليس تصوير مسرحية "ميمو" والتي عرضت لأول مرة في الرياض بالسعودية، ثم عرضها في مصر بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وتحدث "حلمي"، لبرنامج "ET بالعربي"، عن كواليس المسرحية، قائلًا: "الواحد في العيد أحيانا بيبقى عنده فيلم في السينما، لكن المرة دي تجربة مختلفة السنة دي عندي مسرحية اسمها ميمو أول عرض كان في السعودية".

بعد غياب 23 سنة عن آخر مسرحية قدمتها والتي كانت بعنوان "حكيم عيون"، أوضح: "المستشار تركي آل الشيخ، كلمني وقالي عندك 10 أيام هتعرض المسرحية، أنا أعرف أن المسرحية 5 أيام مثلًا لكن قولته 10 إزاي، وقالي اسمع الكلام وهنعرض في المسرح الكبير، وأنا اترعبت وكنت خايف من مواجهة الجمهور وجه لوجه، خفت أن الناس متجيش أو يجوا أول يومين تلاتة، عرضنا 30 يوم في السعودية، وبعد العرض قالي شوفت قولتلك".

وعرضت مسرحية "ميمو" خلال أيام عيد الأضحى في مصر بعد عرضها في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

مسرحية "ميمو" بطولة النجوم أحمد حلمي، هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، ومن تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

اقرأ أيضا..

ليلة موسيقية.. تركي آل الشيخ يكشف موعد حفل أحلام ونوال الكويتية بالرياض

وليد توفيق يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي أغسطس المقبل