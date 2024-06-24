أول تعليق من عمرو يوسف بعد إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان عمرو يوسف، على إعلان زوجته كندة علوش إصابتها بمرض السرطان.

ونشر يوسف صورة جمعته بـ كندة علوش، عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، وكتب: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله علي كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها علي مدار سنتين، لكن أنتِ كنتِ مؤمنة ومسلمه أمرك لله،ظهورك و كلامك قوى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن أنتِ في عز تعبك أديتيهم قوة".

وأضاف: "ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها، اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا ، ربنا يحبب فيكي خلقة كمان وكمان عشان أنتِ تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا.. عمرو".

حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة جديدة، على اليوتيوب، أول أمس السبت، كشفت خلالها إصابتها بمرض السرطان للمرة الأولى.

وذكرت كندة، إنها اكتشفت وجود 9 أورام خبيثة بعد ولادة إبنها بـ 9 أشهر، وبعد أقل من أسبوع، حصلت على أول جلسة كيماوي، الذي استمر لـ6 أشهر.

يذكر أن آخر أعمال كندة كان فيلم نزوح الذي عُرض على منصة شاهد، بطولة سامر المصري، نزار العاني، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

كما قدم عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، بطولة أحمد عز، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي.

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