نسرين طافش تستعرض رشاقتها بفستان صيفي على البحر والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا على البحر من مدينة ميكونوس اليونانية.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على "انستجرام"، وعلقت: "في بحر العشق ذبت كالملح لم يبق كفر ولا إيمان.. شك ولا يقين .. يشع في قلبي كوكب تختبئ فيه السبع سماوات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الماء والخضرة ونينو الوجهه الحسن"، "الوجه الجميل والجسم الرشيق"، "بتجنني والفستان كتير حلو عليكي جمالك"، لا أكتفي من الكلمات لوصف جمالك"، "ملكة جمال العرب".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.

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