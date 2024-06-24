شكرا لقرائتكم خبر عن سرعة الكشف المبكر على سرطان الثدى.. نصائح كندة علوش لكل مرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت النجمة كندة علوش، عدد من النصائح للبنات بسرعة الكشف المبكر على سرطان الثدى، خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى عبر قناتها على اليوتيوب.

وقالت كندة:"أقول لكل بنت أرجوكى اسرعى بالكشف المبكر على سرطان الثدى ومتطنشيش و أقول لكل إنسانة مرت بتجربة المرض خديها ببساطة وكونى قوية و أقوى بالناس اللى حواليكى و بيحبوكى و بربنا و بعيالك و أقوى بكل النعم الأخرى التي أعطاها لكى الله وقولى الحمد الله و و عشان الموضوع نفسى القلق و الحزن و الرعب كل ده بيأثر في المرض لازم تعدى الرحلة و توصلى لبر الأمان و تنتصرى على المرض".

وكشفت الفنانة كندة علوش خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي، وذلك خلال مشاركتها في بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب، وأضافت أن جدتها وخالتها وخالها جميعهم توفوا بالسرطان لكنها لم تكن تتوقع الإصابة.

وأشارت كندة علوش إلى أن زوجها عمرو يوسف كان مرعوبا، ويبدو أنه كان يشك في المرض، وأنها ذهبت للطبيب الذي كان يعالج والد زوجها عمرو يوسف وهو طبيب أورام وقالت كندة إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها "كريم" بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية.

وأضافت: "استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي، وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث.. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية، بس ما انهارتش وما عيطتش" وتابعت كندة: "ربنا نزّل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمرو جوزي كان بيصر ييجي معايا جلسات الكيماوي، وكنت بقرأ قرآن خلالها".

واختتمت كندة علوش تصريحاتها قائلة: "قررت أعيش حياتي بشكل طبيعي، لأن أولادي صغيرين فما ينفعش أدخل أجواء المرض للبيت.. وكنت بسيبهم في المصيف كل أسبوع آجي أخد جرعة الكيماوي وأرجع في نفس اليوم.. وده كان شيء مرهق جدا".