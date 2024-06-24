شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة فاشلة جديدة لمحامي أليك بالدوين لتبرئته من مقتل مديرة التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال الستار لم يسدل على القضية الأشهر في تاريخ السينما خلال السنوات الأخيرة وهي قضية مقتل مديرة التصوير هالينا هاتشينز، على يد الممثل العالمي أليك بالدوين، خلال كواليس تصوير فيلم Rust، ومن حين لآخر تتصدر القضية محور اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

ووفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة Deadline، فإن القاضية ماري مارلو سومر، قاضية محكمة نيو مكسيكو، المسئولة عن القضية، قررت رفض الاستماع لشهادة هانا جوتيريز صانعة الأسلحة المدانة بعد ان اقحمها محامي بالدوين في القضية، ورفضت سومر طلب الادعاء بأن يكون لها حصانة في المحاكمة المقرر لها 9 يوليو المقبل ليمثل هذا الرفض عائق جديد امام محامي بالدوين للتحايل على تبرئته.

وسبق وحُكم على مشرفة الأسلحة في موقع تصوير فيلم Rust هانا جوتيريز ريد، 26 عامًا، بالسجن لمدة 18 شهرًا، إذ أنه في 21 أكتوبر 2021 في سانتا في، نيو مكسيكو، قُتلت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز بالرصاص وأصيب المخرج جويل سوزا أثناء تصوير الفيلم، عندما انطلقت طلقة حية من مسدس يستخدمه الممثل العالمى أليك بالدوين.

وكانت هانا جوتيريز، التي عملت كصانعة ومشرفة أسلحة في الفيلم، قد مثلت للمحاكمة بتهمة القتل غير العمد، والتي أقرت ببراءتها، ومع ذلك في مارس الماضى، أدانتها هيئة المحلفين، لكنها وجدت أنها غير مذنبة بالتلاعب بالأدلة.



