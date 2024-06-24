شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف لـ كندة علوش: كلامك قوّى ناس كتير وربنا يخليكى ليا يا أجمل قلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم عمرو يوسف على إعلان زوجته النجمة كندة علوش عن تفاصيل إصابتها بسرطان الثدي وخوضها رحلة علاج طويلة كانت تعتمد على العلاج الكيماوى فيها خلال مشاركتها فى بودكاست مع الإعلامية منى الشاذلى.

ونشر النجم عمرو يوسف صورة تجمعه بزوجته كندة علوش على "إنستجرام"، وعلق قائلاً: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على كل شيء، ظروف صعبة مرينا بيها على مدار سنتين، لكن أنتِ كنتِ مؤمنة ومسلمة أمرك لله".

وتابع عمرو يوسف: "ظهورك وكلامك قوّى ناس كتير هتبدأ رحلتها وكانت خايفة لكن انتي في عز تعبك أديتيهم قوة، ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها اللى ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا".

واختتم عمرو يوسف حديثه: "ربنا يحبب فيكى خلقه كمان وكمان، عشان انتى تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا".



