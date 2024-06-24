شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "قصر الباشا" في أسوان بعد العودة من إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف أبطال فيلم "قصر الباشا" تصوير عدد من مشاهد الفيلم بمحافظة أسوان، بعد التوقف لعدة أيام بسبب أجازة عيد الأضحى المبارك، والفيلم من بطولة، أحمد حاتم، حسين فهمي، احمد فهيم امير صلاح الدين وصدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

ويعود الفنانين أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجدداً في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عاماً من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012 من تأليف نبيل شعيب وإخراج يوسف هشام على وشارك في بطولته منى هلا، هيثم سعيد، هبة عبد العزيز، مجدى بدر، ميسرة، صبرى عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين.

أما المخرج محمد بكير فيعود بالفيلم إلى السينما بعد غياب 3 سنوات منذ تقديمه فيلم عروستى مع أحمد حاتم أيضاً عام 2021، وشارك في بطولة الفيلم جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، أسماء جلال، ندا أكرم، هند عبد الحليم، مروان يونس، بسنت النبراوى والفيلم من تأليف مصطفى البربرى



احمد حاتم ومايان السيد وامير صلاح الدين