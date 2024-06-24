شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم جحر الفئران في نادى سينما الأوبرا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار اهتمام الثقافه المصرية بمختلف مجالات الإبداع تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن نشاطها الثقافى والفكرى عرض جديد لنادى السينما لفيلم "جحر الفئران" من تأليف وإخراج محمد السمان وبطولة رنا خطاب وذلك في السابعه مساء الأربعاء 26 يونيو علي المسرح الصغير، ويعقب عرض الفيلم لقاء مفتوح مع مخرج الفيلم محمد السمان والبطلة رنا خطاب .

فيلم جحر الفئران عمل إجتماعى إنتاج 2023 ومدته 90 دقيقة وتدور أحداثه حول شابة تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير وإستقرار أسرتها بالكامل.

يذكر أن الفيلم نال إشادة كبيرة من النقاد والجمهور بعد عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان عمان السينمائي الدولي حيث حصلت الفنانة رنا خطاب على جائزة أحسن ممثلة ، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءً من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.

فيلم جحر الفئران تأليف وإخراج محمد السمان، وبطولة كلاً من رنا خطاب، محمد يوركا، حنان حلمي، سارة البنا، هبة جمال، دينا محمد، مارتينا رؤوف، سمر صبري، هنادي محمد، شيرين محمد، فاطمة حسن، كمال الإسناوي، محمد الغزالي.