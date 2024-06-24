شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لإقناع أوسكار إسحاق وموليجان بالمشاركة في الموسم الثاني لـ Beef والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعي القائمين على مسلسل Beef لأقناع النجم العالمي أوسكار إسحاق والنجمة العالمية كاري موليجان، للمشاركة في الموسم الثاني من المسلسل الحائز على أفضل مسلسل محدود ضمن توزيع جوائز الأيمي الأخيرة وجوائز الجولدن جلوب.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن القائمين على العمل الدرامي يسعيان بشدة لإضافة إسحاق وموليجان لقائمة الممثلين ضمن احداث الموسم الثاني المقرر عرضه على نفس المنصة الأمريكية نتفليكس، ليواصل التربع واكتساح الجوائز العالمية بعد ان سيطر على جوائز الأيمي والجولدن جلوب، كأفضل أخراج وكتابة وممثلين ومسلسل.

وأضاف التقرير أن المنصة الأمريكية نتفليكس، رفضت التعليق على خبر انضمام إسحاق وموليجان، ومن المقرر ان تدور أحداث الموسم الثاني حول زوجين متناحرين، كما برز التقرير تأخير منح الضوء الأخضر للموسم الثاني.

وسبق وحصد المسلسل القصير Beef على جائزة أفضل عمل محدود في حفل توزيع جوائز إيمي الـ 75 التى اقيمت على مسرح مايكروسوفت في لوس أنجلوس الأمريكية، بعد أن حصد جائزة أفضل ممثل رئيسي وأفضل ممثلة رئيسية في الحفل.