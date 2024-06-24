شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنان يوسف داوود اليوم.. دخل الفن فى سن الـ 50 والان مع تفاصيل الخبر

تحل اليوم الاثنين ذكرى وفاة الفنان يوسف داوود الذى قدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، واشتهر بحفة دمه، دخل الفن فى سن كبيرة مقتربًا من 50 عامًا، ورغم ذلك إلا أنه أثبت نفسه كواحد من أهم الممثلين حتى أطلق عليه النقاد لقب مهندس الكوميديا.

اشتهر يوسف داوود بلقب زمباوى، وهو الدور الذى لعبه خلال مسرحية الزعيم مع عادل إمام الذى كان يعتبره من أهم أصدقاءه المقربين، وظهر ذلك فى حرصه على أن يشترك معه بأكثر من عمل سواء فى السينما أو المسرح.

يوسف داوود رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 يونيو 2012 وولد في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة عام 1960، واستمر منشغل بالعمل وفقاً لدراسته طوال ربع قرن حتى عام 1985.

أهم الأفلام التي شارك فيها الفنان يوسف داوود هى حنفي الأبهة، وبخيت وعديلة، وحلّق حوش، وعسل أسود، وعمارة يعقوبيان، بينما اشتغل فى الدراما بمسلسلات مثل رأفت الهجان، والسيرة الهلالية، وفارس بلا جواد.