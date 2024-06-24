شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Bad Boys: Ride Or Die يحصد 17 مليون دولار إضافية الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم Bad Boys: Ride Or Die بـ حوالى 17 مليون دولا عن الأسبوع الماضى، لتصل مجمل الإيرادات إلى 235 مليونا و 872 ألف دولار منذ طرحه يوم 7 يونيو الجارى، ووصلت مدته إلى ساعة و55 دقيقة، ومن إنتاج شركة سونى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bad Boys: Ride Or Die بين 133 مليونا و 385 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و102 مليون و 486 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وذلك بعد أن حقق أحدث أفلام النجم العالمى ويل سميث Bad Boys: Ride Or Die نجاحًا كبيرًا فى شباك التذاكر فى عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، بعد طرح العمل عالميا يوم 6 يونيو الجارى.

إلى جانب التقييمات الإيجابية بشكل عام، حيث حقق الفيلم 56 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي، و104.6 مليون دولار على مستوى العالم، ومع ذلك، انتقد موقع NME الحبكات الفرعية للفيلم.

فيلم Bad Boys: Ride Or Die يقوم ببطولته كل من سميث ومارتن لورانس، ويمثل عودة سميث الثانية إلى الشاشة الفضية بعد حادثة صفعة الأوسكار سيئة السمعة في عام 2022، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا.

حقق فيلم Ride Or Die، الذى بلغت ميزانيته 100 مليون دولار، عطلة نهاية أسبوع ناجحة على مستوى العالم، حيث جمع 19.3 مليون دولار في أوروبا.

تم إصدار الفيلم الأول في سلسلة Bad Boys في عام 1995، وظهر فيه لورانس وسميث في دور محققي المخدرات في ميامي، مايك لوري وماركوس بورنيت. حقق الفيلم الأول أكثر من 141 مليون دولار في شباك التذاكر مقابل ميزانية قدرها 19-23 مليون دولار، لكنه تلقى آراء متباينة من النقاد.

أصبح Bad Boys II هو الجزء الثاني لسلسلة وطرح في عام 2003، وكان عاشر أعلى فيلم من حيث الإيرادات في ذلك العام، حيث تجاوز 273 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما تم إطلاق الجزء الثالث من سلسلة Bad Boys بنجاح، حيث حقق 246 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، ومع ذلك، تم قطع عرضه فجأة عندما تم إغلاق المسارح بسبب فيروس كورونا في 2020.