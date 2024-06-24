شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد وسليمان عيد ينضمان لأسرة فيلم الراقصة والكونترباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان ادوارد إلى أسرة فيلم الراقصة والكونترباص، يستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذى يشارك فيه الفنانة ويزو أيضاً بالإضافة للفنان سليمان عيد، الفيلم من إخراج المخرج شادى على.

فيلم الراقصة والكونترباص تدور أحداثه في إطار قصص منفصلة، ومن المفترض البدء في تصويره الأيام المقبلة، وتجسد فيه الفنانة ويزو دور الراقصة.

من ناحية أخرى سبق وأشادت الفنانة ويزو بتجربتها في فيلم اللعب مع العيال للمخرج شريف عرفة، والذى انطلق في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، مؤكدة لـ"الخليج 365" أن اختيار شريف عرفة لها من أجل المشاركة في الفيلم تعد مسئولية كبيرة بالنسبة لها.

وأشارت ويزو إلى أنها قدمت الكوميديا بشكل مختلف في اللعب مع العيال، وقامت بالتغيير من جلدها تمامًا حيث جاءت الكوميدية من المواقف الجادة التي تواجهها الشخصية لافتة إلى أن المخرج شريف عرفة لا يترك أي تفصيلة دون التوقف أمامها ويركز طوال الوقت على الالتزام بالنص في الكوميديا دون الخروج عنها.