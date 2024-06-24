بالصور.. نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

وسط تفاعل الجمهور، أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أولى حفلات الجولة العالمية "NajwaStalgia" من ألمانيا بمسرح "أوبرهاوزن"، بحضور أكثر من 10 آلاف شخص من الجاليات العربية المختلفة

وتصدرت وسم "نجوى كرم في ألمانيا" تريند موقع "X" من قبل صعودها على المسرح، وشاركت الليلة الفنانة أصالة نصري.

وتغادر نجوى كرم برفقة فرقتها الموسيقية إلى مدينة ستوكهولم في السويد، لإحياء حفلها الثاني في جولة "NajwaStalgia" العالمية، يوم 23 يونيو في قاعة "سيريكس أرينا" والذي ستحييه مع الجمهور في السويد

وتتوجه بعدها إلى محطتها التالية في المملكة المغربية إلى مدينة الرباط لإحياء حفلها ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم 2024 على مسرح منصة "النهضة" مساء يوم 27 يونيو