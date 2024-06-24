شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يرد على ادعاءات غضبه أثناء التقاط الصور.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم العالمى بن أفليك على الادعاءات القائلة بأنه يبدو دائمًا "غاضبًا" في الصور، وأصر على أن وجه ببساطة يكون في حالة ارتياح وليس غضب، وذلك خلال ظهوره في أحدث البرامج الحوارية، حيث ناقش أنه أصبح ممثلًا ضد رغبة والديه.

وفي نهاية الحوار، تحدث أفليك عن سبب ظهوره غالبًا غاضبًا في الصور، وصرح قائلا:" أنا خجول بعض الشيء، ولا أحب الكثير من الاهتمام، لهذا السبب يراني الناس ويقولون: لماذا هذا الرجل غاضب دائمًا؟ لأن شخصًا ما يحمل كاميرته ويلصقها في وجهي وأقول: حسنًا، ها نحن ذا".

اعترف أفليك بأنه "لا يبالي" إذا تم تصويره بنفسه أو مع زوجته النجمة العالمية جينيفر لوبيز في النوادي أوالعروض الأولى، ولكن عندما يتعلق الأمر بأطفاله أو أطفال زوجاته، عندها يصبح أكثر دفاعية قليلاً.

ثم أضاف أفليك أنه في بعض الأحيان يكون لديه بشكل طبيعي تعبير غاضب/منزعج على وجهه، وتابع أفليك قائلا:" بالمناسبة، أنا أبدو بنفس الشكل في المنزل، ودائما ما يسألنى أطفالى "ما المشكلة؟"، واجابتى واحدة دائما "لا شيء".