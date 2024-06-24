شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"الخليج 365": 30 يونيو يوم عظيم في تاريخنا أنقذ مصر من طيور الظلام والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة يسرا ، لـ"الخليج 365" بمناسبة اقتراب يوم 30 يونيو، تلك الثورة التي كان نجوم الفن المصري جزء من شرارتها، إن يوم 30 يونيو هو يوم عظيم في تاريخنا الحديث، يوم ثورة الشعب لإنقاذ مصر من يد الإخوان.

وأشارت النجمة يسرا إلى أنها لا تنسى ذلك اليوم ابدا ولا تنسى دور الفنانين المشاركين في ثورة 30 يونيو وما لهم من دور كبير في التوعية والوقوف بجوار مصر في تلك اللحظات الحاسمة، مؤكدة أن الجميع كان يشعر بالخطر وان مصر في طريق مظلم بعدما سيطر عليها طيور الظلام.

واضافت يسرا أن الأمل في الله كان كبير وفي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لبى نداء الشعب وقتها وأنقذ مصر من مصير كان محتوما لولا وقوف الشعب لجوار الجيش والقوى الوطنية والمدنية التي اجتمعت على كلمة واحدة وهي تلبية نداء الشعب وعودة مصر المختطفة.

يذكر أن يسرا عُرض لها مؤخراً فيلم شقو فى موسم عيد الفطر السينمائى الماضى، بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للنجمة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.