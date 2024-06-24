شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد لـ"الخليج 365": نعيش في أمن وأمان بفضل ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

قالت النجمة نبيلة عبيد لـ ”الخليج 365”، بالتزامن مع احتفالات ثورة 30 يونيو، إننا نعيش في أمن وأمان بفضل ثورة 30 يونيو العظيمة، مؤكدة أن الوضع قبل ثورة 30 يونيو كان مخيفا، لأن الجميع كان يشعر بالمصير المحتوم الذي كنا نسير فيه.

وأوضحت نبيلة عبيد أن الأمن والآمان الذي نعيش فيه حاليا نعمة كبيرة لا يشعر بها سوى من عاش في خوف ورعب وفقد بلده وأهله، مشيرة إلى أن هذا الأمان يجب أن نحمد الله عليه خاصة في ظل ما نراه في بلدان شقيقة عانت بشكل كبير الإرهاب وويلات الإرهاب.

وأكملت النجمة نبيلة عبيد حديثها، بأن الشعب المصري ضرب مثال في التلاحم والوقوف إلى جوار بلده، من أجل تصحيح المسار، والحفاظ على مصر كما هي بهويتها وثقافتها وتاريخها والحمد لله أن الشعب المصري نجح في إعادة مصر لأهلها من جديد.