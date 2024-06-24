شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن الشافعي عضو لجنة تحكيم بمهرجان آرانيا الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مهرجان آرانيا الدولي للمسرح، في الصين، الذي يقام خلال الفترة من 20 وحتى 30 يونيو الحالي، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقته الرسمية، والتي تضم من مصر الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي أستاذ علوم المسرح، والمنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.



الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي عضو لجنة تحكيم بمهرجان ارانيا الدولي للمسرح

والدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي، مخرج وأكاديمي، يعمل أستاذا لعلوم المسرح بجامعة 6 أكتوبر، حصل على درجة دكتوراه الفلسفة في الآداب - قسم الدراسات المسرحية- كلية الآداب- جامعة الإسكندرية 2013, بعنوان "تقنيات الإخراج في مسرح الميجاميوزيكال"، أخرج عدد من العروض، وهو صاحب مشروع نحو سيرك أكثر إنسانية والذي بدأ بعرض «نقطة ومن أول السيرك»، شارك كعضو لجنة تحكيم في عدد من المهرجانات المسرحية، يتولى منصب المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، وهو عضو لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.

يقام مهرجان آرانيا الدولي للمسرح، في الصين، خلال الفترة من 20 وحتى 30 يونيو، المقبل، بمشاركة 29 عرضا مسرحيا، من 17 دولة، ولأول مرة سيتم دعوة 9 مديرين فنيين من مهرجانات مسرحية لثماني دول، هي، فرنسا، النمسا، اليابان، استراليا، اليونان، مصر، بولندا، كولومبيا، وذلك لتقديم أعمالهم المسرحية إلى الصين، وافتتح المهرجان هذا العام دورته بعرض للمخرجة كونستانزا ماكراس، وإلى جانب ذلك، سيتم عرض عدد من الأعمال المسرحية الصينية، ومنها عرض للمخرج جون فنغ من الرواية الشعبية «أزهار» للكاتب جين يوتشنغ، وسيقوم المخرج تشين مينغهاو بتقديم عرض عن جاليليو.