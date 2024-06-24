بعد أزمتها الأخيرة.. حملة دعم كبيرة لـ شيرين عبد الوهاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حملة دعم قوية من جمهورها على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تبرئتها لساحة طليقها الفنان حسام حبيب بعد تسريب رسائله الصوتية بشأن أزمة حساباتها على مواقع التواصل، وانتشار تسجيلات صوتية له يتهم فيها شقيق شيرين، ببيع حساباتها على السوشيال ميديا.

وعلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على منصة “إكس”، حيث كتب أحدهم قائلًا: “شيرين عبد الوهاب زهقنا بيانات أرجوك ابعدي عن الفاروس اللي دمرك كفنانة وإنسانة”.

وكتب آخر: “إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا الفنانة شيرين عبد الوهاب الله يردك سالمة غانمة بين كل الناس اللي تحبك وجمهورك العظيم، صوتك وجودك في الفن أساسي ومرفوض وغير مقبول غيابك أزمة وتعدي إن شاء الله مهما حصل لك من تراجع، القمة والنجاح تنتظرك”.

وأضاف ثالث: “لم يكن ليقبل شخص واحد من جمهور شيرين عبد الوهاب الحقيقي وبفنها أن يكون هذا حالها وهذه حياتها.. تلك لحظة شعورية قاتلة قد تؤدي بإنسان حساس مثلها إلى فقدان الثقة في نفسه وفيمن حوله، وفي ظل هذا الإحساس بالإحباط واللاحيلة واللاجدوي واللامعنى يصل الإنسان إلى طريق مسدود”.

وتابع: “يشعر الشخص الحساس أن روحه قد تهدمت فيكره نفسه ويكره الحياة معًا.. ولحظة اليأس قد تتراكم مع الأيام، وقد تنفجر في لحظة ولكنها تسلم الإنسان المرهف الرقيق إلى شعور بعدم الجدوى، إن شاءالله ترجعي لفنك وجمهورك يا شيرين علشان تكملي طريقك”.

وتتابعت التعليقات الداعمة لشيرين عبد الوهاب مطالبين أن تتحلى بالقوة والشجاعة وأن تنتبه أكثر لفنها داعين لها بالسعادة في خطواتها القادمة.