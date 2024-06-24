اليوم حفل إطلاق رواية «المسحورة» للكاتبة رشا سمير

ياسر رشاد - القاهرة - تقيم الدار المصرية اللبنانية حفل إطلاق رواية (المسحورة) للروائية د. رشا سمير، وذلك فى السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٤-٦- ٢٠٢٤، بمكتبة قنصلية بوسط البلد.

فى هذه الرواية تصحبنا رشا سمير فى رحلة تبدأ من خلف جبال الأطلس، فوق رمال الصحراء الموحشة، تبدأ المغامرة من قرية «آيت أمغار» وتنتقل بنا عبر البلدان لترسو أخيرا فى «بستان الجبل الأبيض».

تتناول الأحداث تقاليد الأمازيغ وأساطيرهم وعاداتهم بل وتاريخهم البعيد..

إنها أول روائية مصرية تتناول هذا السرد التاريخى الأسطورى فى رواية من ٤٦٠ صفحة من الحكى.

أحداثها تتلاحق ما بين العشق والغموض والأساطير..

يلتقى الأبطال عن طريق صدفة لا تربطهم فيها إلا أحلامهم الصغيرة فى مغامرة كبيرة يبحثون فيها عن الأمل.

ومن أجواء الرواية نقرأ:

تقول الأسطورة:

((دخل من الباب الشرقى للواحة، يبحث عن حلم قديم، عن مخطوط غير مكتمل، عن عروس غلبها العشق،

لاح له فى الأفق البعيد تل صغير..

سأل عنها علها تختبئ خلف هذا التل..

أجابوه: «احترس منها.. إنها (صخرة العاشق)، صخرة مسحورة تجذب إليها الرجال، إذا لمستها ستدخل فى غفوة طويلة لن تستيقظ منها إلا بالموت».

لم يبالِ وانطلق نحوها باحثا عن محبوبته «المسحورة»، وعن قدر عسى أن ينقذه من غفوة العاشق.. فهل يصل إليها؟! ربما.. أو.. هكذا تقول الأسطورة).