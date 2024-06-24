لطيفة 2024 | قائمة أغاني ألبوم مفيش ممنوع

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك الفنانة لطيفة في سلسلة الإصدارات الغنائية لـ 2024، من خلال ألبوم جديد سيتم طرحه خلال الأيام القليلة القادمة، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

أغاني ألبوم لطيفة الجديد “مفيش ممنوع”

يضم ألبوم لطيفة الجديد “مفيش ممنوع”، 10 أغنيات، يشمل أنواع غنائية ممتعة بين اللغة العربية الفصحى واللهجة التونسية والمصرية والخليجية، وتأتي القائمة كالآتي :"بتقول جرحتك، مفيش ممنوع، ضعف الإحساس، ياليالي، الحياة سكرة، زعمة لاباس، مطول الوجع، نويت أعانده، الورق، ‏ أنا المَرسى

طرحت لطيفة عدد من المقاطع القصيرة من أغاني ألبوم “مفيش ممنوع”، عبر قناتها الرسمية عبر يوتيوب، تمهيدًا لطرحها بشكلٍ كامل خلال الفترة القادمة.

أغاني لطيفة الجديدة 2023

كانت قد طرحت لطيفة حديثًا أغنية “سحابة صيف”، من كلمات : محمود سليمان ألحان : عزيز الشافعي توزيع : احمد عادل ، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة، وتقول كلماتها:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي ولا أنساك وتنساني اللي عنًدك ھو عندي وأنت أصلا مخلوق عشاني حبیبى حبیب عمرى أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان أحنا أقوى من الزمان اللي عنًدك ھو عندي وأنت أصلا مخلوق عشاني

بجانب أغنية “ناس كتير”، التي حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “خلى بالك م االى يبعد وقت ضيقة واللى مايقولش الحقيقة واللى باع غيرك وبعد يومين حكالك خلى بالك م اللى يتمسكن في وشك دا اللى متعود يغشك واللى بالحنية جالك وأشتكالك ناس كتير أفعالها بتبين طباعها ناس كتير ضلك عشان الحظ عالى ناس في يوم ماتعوزها متصابه في سمعها ناس في يوم ماتعوزك أنت بتبقى غالى وأنت ماشى والطريق سالك يهلوا ضاق هتلقى كتير يقلوا بكرة تنسى وعادى بتلف السواقى وأنت ماشى خلى عينك وسط راسك نقى في الأيام دى ناسك شوف في وقت الجد مين هو اللى باقى ناس في يوم ماتعوزها متصابه في سمعها ناس في يوم ماتعوزك أنت بتبقى غالي”.