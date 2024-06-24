ليلى عدنان طفلة مسلسل "الكبير أوي" تعلن عن حملها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت الفنانة الشابة ليلى عدنان طفلة مسلسل"الكبير أوي"، عن حملها على طريقتها الخاصة.

ونشرت عدنان، صورة لها مع زوجها وهي تضع يدها على جنينها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عائلتنا الصغيرة تكبر".

واحتفلت ليلى عدنان التي ظهرت في مسلسل "الكبير أوي" وهي صغيرة بدور "سو" مع النجم أحمد مكي، بحفل زفافها في سبتمبر 2023، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وتعد ليلى عدنان، من مواليد 14 مارس 2000، وشاركت في طفولتها بالتمثيل في مسلسل بيت العيلة عام 2009، ومسلسل شارع عبدالعزيز عام 2011، ومسلسل الكبير أوي ج2 في دور (سو)، وشاركت في 16 عملا فنيا، وكان آخر تجربة فنية لها مسلسل"حي السيدة زينب" عام 2021.