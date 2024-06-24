نرمين الفقي تنشر صورة لها مع عبد المجيد عبد الله.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورة لها تجمعها مع المطرب والملحن السعودي عبد المجيد عبد الله.

ونشرت نرمين، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النجم مطرب العرب عبد المجيد عبد الله".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل ما تكبري تحلوي يا نرمين" ، "مساء الورد عليكي" ، "منورين" ، "طول عمرك قمر" ، "أحلى نرمين" ، "القمر كله".

واحتفلت نرمين الفقي مؤخرا بعيد ميلادها الـ 52 هذا العام بحضور عدد من أصدقائها.

وشاركت "الفقي" بعدد من الأعمال الدرامية والمسرحية خلال الفترة الماضية، منها مسلسل "بعد النهاية" وعرض بشهر مارس الماضي، ومسلسل "محارب" بطولة الفنان حسن الرداد وعرض بموسم دراما رمضان 2024، ومسرحية "ميوزيكال سكوول" بطولة الفنان محمد هنيدي وعرضت مطلع العام الجاري في "موسم الرياض".